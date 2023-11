Em modelo de estande, grupos de alunos expuseram os projetos nas mais variadas áreas desenvolvidas no decorrer do ano letivo

Alunos do 8º período de Publicidade e Propaganda da Unifev participaram na noite da última terça-feira (21/11) das bancas examinadoras para avaliação dos projetos finais dos trabalhos de conclusão de curso, e desta vez em uma configuração inovadora, de caráter prático, levando aos corredores do Câmpus Centro da Instituição, o modelo de estande.

Os projetos foram desenvolvidos durante todo o ano letivo, culminando nas apresentações realizadas por quatro grupos de alunos. Cada equipe possuía até quatro componentes, atuando com diversas estratégias e de acordo com a necessidade do cliente – atualização da marca (rebranding) e realização de brechó para o Recanto Tia Marlene; atualização da marca Pedalo Bikes; criação da identidade visual para personal training e reposicionamento de marca de uma loja de sex shop.

A coordenadora da graduação Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune explica que o projeto acadêmico teve o objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho, amparados pela orientação do corpo docente da Unifev. “A partir de agosto, os alunos criaram a agência deles pela agência experimental e produziram o manual, escolheram o cliente, e de acordo com ele fizeram o planejamento de campanha – levantaram os problemas, objetivos, soluções, pesquisa mercadológica para saber exatamente o nicho que iriam se concentrar, trabalho com as mídias on e off-line”.

As estudantes Larissa Natalli Ferreira, Maria Eduarda Pinheiro Jardim e Mariana de Paula Barbareli do 8º e último período de Publicidade desenvolveram como projeto de conclusão de curso a Campanha do Brechó na Arara. De acordo com Mariana, uma das integrantes do grupo, o trabalho buscou a conscientização em massa para contribuir com o Recanto Tia Marlene, uma associação assistencial filantrópica, sem fins lucrativos, que atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. Somado a isso, o grupo incluiu os conceitos de slow fashion e de moda circular no projeto. “Tendo em vista o crescimento dessa tendência no Brasil, do consumo mais consciente, o trabalho teve como objetivo influenciar a publicidade na veiculação de mensagens capazes de sedimentar a importância de uma prática atenta e mais responsável. Assim como representar um trabalho de responsabilidade social”.

O brechó Na Arara é recente e foi inaugurado com a parceria da Cria das Três e a Unifev. “O processo de trabalho apresentou a criação da marca, estratégias de comunicação e um posicionamento que transmite uma imagem que a destaque perante os brechós da região. A imagem que a comunicação da marca busca fortalecer no imaginário da população é de um evento organizado, beneficente e que possui roupas garimpadas a dedo, nada parecido com o ideal que se tem de que brechós são de roupas velhas e empoeiradas”, destacou Mariana.