Psicóloga da Santa Casa marca presença em congresso nacional e internacional

Luciana Maranho Freitas, da Unidade de Diálise, participou de evento em Belo Horizonte



A busca constante pelo aprendizado é essencial para promover a saúde mental e o bem-estar dos pacientes atendidos pela Santa Casa de Votuporanga e pensando em atualizar o conhecimento e se aprimorar sobre as neurociências, a psicóloga da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga, Luciana Maranho Freitas, participou do 22º Congresso Brasileiro e Internacional de Neuropsicologia, realizado de cinco a sete de outubro em Belo Horizonte.

Luciana falou da satisfação de estar na qualificação. “É um evento de destaque no cenário científico e clínico, reunindo profissionais de diversas partes do mundo para discutir os avanços e desafios. Assisti a palestras de especialistas renomados, painéis de discussão e apresentações de pesquisas inovadoras. É sempre bom participar de congressos como este para atualizar nossas práticas na assistência e avaliação de nossos pacientes”, finalizou.

