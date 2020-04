As provas objetivas de três Concursos Públicos (nº 001/2020, nº 002/2020 e nº 003/2020) da Prefeitura de Votuporanga que estavam previstas para serem realizadas no dia 26 de abril de 2020 foram suspensas até segunda ordem devido às medidas que visam conter a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19). Entre as áreas com vagas abertas está a Secretaria da Saúde com os cargos de Fisioterapia, Medicina Veterinária, Farmácia e Bioquímica, Clínica Médica Geral, Clínica Médica PSF, Apoio Farmacêutico e Agente de Combate às Endemias.

No Concurso Público nº 001/2020, foram realizadas 711 inscrições, dentre elas, 248 se inscreveram para Agente Fiscal Tributário I, 60 para Analista do Executivo XVI – Segurança do Trabalho, 90 para Especialista em Saúde I – Fisioterapia, 55 para Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária, 82 para Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica, 25 para Especialista em Saúde XIV – Clínica Médica Geral, 13 para Especialista em Saúde XXX – Clínica Médica PSF e 138 para Técnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico.