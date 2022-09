Projeto Óleo do Bem é lançado oficialmente em Votuporanga

Iniciativa busca conscientizar e incentivar a população a descartar de forma correta o óleo de cozinha, minimizando impactos ambientais

A Prefeitura de Votuporanga, a Saev Ambiental, TV TEM, por meio da plataforma TEM+, Instituto Triângulo e os projetos locais “Olho no Óleo” e “Maritaca” lançaram nesta quarta-feira (21/9) o projeto Óleo do Bem, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A iniciativa conta com o patrocínio da empresa Óleo Vila Velha.

O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, falou o quanto o projeto é importante para a preservação ambiental, principalmente por envolver escolas municipais, estaduais e até instituições de ensino particulares, além de promover o desenvolvimento sustentável das cidades que participam da iniciativa. “Os objetivos principais do projeto são fortalecer as ações já realizadas em nosso município e incentivar ainda mais a educação ambiental nas unidades de ensino”, disse.

O Óleo do Bem já conta com mais de 40 pontos de coleta espalhados por Votuporanga. “Há alguns anos já trabalhamos com essa conscientização e educação ambiental nas escolas para arrecadação de óleo de cozinha usado envolvendo as crianças. Sabemos do poder que todas elas possuem dentro de suas casas, junto de suas famílias. Agora, com novos parceiros e com a ampliação das ações, nossa abrangência certamente será ainda maior e, com isso, evitaremos que esse produto seja descartado irregularmente, protegendo nosso meio ambiente”, disse o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.

Sobre a dinâmica da campanha, Fábia Leite, gerente de experiência do Tem+, explicou que a doação é feita de forma simples: basta recolher o óleo de cozinha em garrafa pet e levar a um dos pontos de coleta. “Além de ajudar na preservação do meio ambiente, cada pessoa que doar os dois litros de óleo de cozinha, ganha duas barras de sabão ecológico”, enfatizou.

Vale ressaltar que todo óleo de cozinha arrecadado será transformado em sabão e em outros produtos, evitando o descarte incorreto e a eventual poluição dos solos, dos rios e demais fontes de água. No site oficial do projeto, o público poderá acompanhar notícias sobre sustentabilidade, materiais educativos e um desenho animado, também disponível no YouTube, exclusivo para apoiar o trabalho de diálogo com as crianças.

Gincana

Votuporanga também vai participar da Gincana Óleo do Bem, uma ação que visa despertar nos alunos do ensino fundamental e infantil um olhar mais sensível sobre a reciclagem do óleo de cozinha usado e a preservação da natureza. As escolas serão divididas em grupos e as instituições que alcançarem o maior número de litros por alunos receberão os prêmios do Óleo do Bem. Esse formato foi desenvolvido para que todas as escolas tenham a mesma competitividade.

Todas as escolas inscritas na Gincana poderão premiar seus alunos mais engajados. Cada instituição receberá três kits surpresa para entregarem aos estudantes que mais arrecadarem óleo de cozinha usado a cada mês. O aluno e o professor mais engajado das escolas vencedoras ganharão um tablet e um celular, respectivamente. A escola que apresentar a maior coleta de óleo de cozinha usado entre os três grupos receberá a doação de itens educacionais no valor de R$ 1.000,00. Isso sem contar a realização do Dia do Bem nas escolas vencedoras da Gincana.