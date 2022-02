Programa Senac de Aprendizagem facilita a inserção de jovens no mercado de trabalho

Com o objetivo de auxiliar jovens que estão em busca de oportunidade de trabalho, alunos da turma 40 do Programa Senac de Aprendizagem do [???duas%20vezes,%20achei%20estranho…]Senac Votuporanga criaram o podcast “Pod Aprender”

Na busca pelo primeiro emprego muitos jovens enfrentam grandes dificuldades de entrar no mundo do trabalho, isso porque o mercado busca preferencialmente pessoas que possuem experiência profissional. Outras dificuldades, como rede de contatos, canais de divulgação de vagas, falta de conhecimento e/ou orientação de como se preparar para esse momento, se tornam inimigas desses jovens em alcançar seu objetivo.

Sabendo dessa dificuldade, os alunos da turma 40 do Programa Senac de Aprendizagem do Senac Votuporanga criaram o “Pod Aprender”, um podcast com conteúdo de áudios e vídeos que tem como objetivo geral informar os jovens sobre possibilidades de entrar e permanecer no mercado de trabalho, abordando os mais diversificados temas que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional.

“Os alunos idealizadores desse projeto vivenciaram as dificuldades de inserção no mercado de trabalho e decidiram contribuir para que outros jovens não tivessem essa mesma dificuldade. O projeto faz parte de uma das Unidades Curriculares do curso ‘Projeto Aprendizagem’, que tem como objetivo o ‘aprender fazendo’, ou seja, unir os conteúdos teóricos de sala de aula, suas vivências e experiências, visão crítica e, a partir de uma situação problema, pensar e executar estratégias de mudança ou melhorias”, explica Luciane San Felici Pires Tamanaha, docente do Programa Aprendizagem do Senac Votuporanga.

O Programa Senac de Aprendizagem, que foi desenvolvido em conformidade com a Lei 10.097/2000, possibilita, por meio de um contrato especial, a contratação de jovens entre 14 e 24 anos de idade para o mercado de trabalho. A empresa seleciona, contrata e encaminha esse jovem ao Senac para efetivação da matrícula. Durante o período de contrato, este jovem cumpre um período de carga horária teórica na instituição, desenvolvendo conteúdos para sua formação pessoal, profissional e social, e uma carga horária prática, desenvolvendo atividades e funções na empresa contratante. Mesmo sendo um contrato diferenciado, o jovem aprendiz possui registro em carteira de trabalho, tem salário proporcional à carga horária cumprida (teórica e prática) e outros direitos garantidos. E concluindo o curso, recebe certificado constando toda a carga horária desenvolvida.

Atualmente, o Senac Votuporanga possui quatro turmas de aprendizagem em andamento e, no seu planejamento, prevê a iniciação de outras turmas ao longo do ano ou sempre que houver demanda interessada (empresas).

Para conferir o podcast, acesse o canal no YouTube “Pod Aprender”. Para conhecer mais sobre o Programa Senac de Aprendizagem, basta acessar o Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga.

Serviço:

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista, Votuporanga/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga