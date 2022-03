Programa Município Resiliente: Votuporanga fica em segunda colocação do Estado

Certificação no grau prata foi aferida com base nos indicadores do IEG-M e Programa Município VerdeAzul

Votuporanga obteve a segunda colocação no Programa Município Resiliente no Estado de São Paulo. O evento de premiação foi realizado na tarde da última quarta-feira (16/3), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do governador João Dória. O prefeito Jorge Seba foi representado no ato pelo superintendente adjunto da Saev Ambiental, Gustavo Vilela.

A premiação foi entregue pelo secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Alexandre Monclús Romanek. Durante a ocasião, também foi celebrado o 46º aniversário da Defesa Civil do Estado.

A certificação no grau prata foi aferida com base nos indicadores de gestão do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), do Programa Município VerdeAzul (PMVA) e da campanha Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), do exercício de 2019. Ao todo, 63 municípios foram certificados no Estado.

O prefeito Jorge Seba comemorou a conquista. “A premiação mostra que estamos no caminho certo. Através de informações das ações relatadas no Programa Município VerdeAzul e também de capacitações realizadas pela nossa equipe da Defesa Civil, pontuamos e obtivemos esse prêmio. Seguiremos ampliando cada vez mais essas melhorias para o crescimento sustentável do nosso município”.