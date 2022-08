Encontro ministrado pelo Prof. Dr. Paulo Marcondes, especialista na área, foi realizado na noite da última sexta-feira (dia 12), no auditório da Cidade Universitária

Cerca de 80 professores do Colégio e da UNIFEV participaram de uma palestra sobre a importância de se entender o conflito entre as gerações. O evento, realizado na noite da última sexta-feira (dia 12) no auditório da Cidade Universitária, fez parte das atividades do Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente (NADD) da Instituição.

O convidado para ministrar a palestra foi o Prof. Dr. Paulo Marcondes, que trabalha na área de educação há mais de 25 anos, utilizando na prática diversos métodos ativos e ferramentas tecnológicas com mais de 50 cursos em desenvolvimento docente nas universidades públicas e privadas no Brasil e no exterior.

“É fundamental que os professores se reciclem e aprendam com as mudanças do cotidiano para que haja maior entendimento entre os estudantes. Por isso é importante saber com quais gerações estamos e vamos lidar nos próximos anos para evitar grandes crises entre elas”, afirmou o palestrante.

Para o reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o encontro foi uma oportunidade para os docentes expandirem seus conhecimentos. “Aprender para ensinar deve ser sempre o caminho do professor, e a UNIFEV sabendo disso, investe em capacitações para que o seu colaborador tenha possibilidades de evoluir conforme as mudanças acontecem dentro e fora do universo acadêmico”, refletiu.

O coordenador do NADD e do curso de Pedagogia da UNIFEV, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, explicou que o objetivo do evento foi promover mais interação entre os docentes, além de abrir o caminho para novas experiências. “O mundo está em constante mudança e os professores precisam acompanhar. Eles tiveram a oportunidade de compreender que é necessário se atualizar para que o conhecimento consiga chegar até os estudantes”, finalizou.