Professor Guilherme Miglioli faleceu vítima de atropelamento

Faleceu na madrugada deste sábado (23), às 4h30, aos 75 anos, o engenheiro civil e professor votuporanguense Guilherme Luiz Miglioli. Segundo informações ele teria sofrido um atropelamento na cidade de Vitória (ES).

O acidente ocorreu no dia 9 de março e Guilherme ficou internado até o seu falecimento na madrugada do último sábado. Seu corpo foi velado neste domingo na cidade Cachoeiro do Itapemirim e cremado no mesmo dia em Vitória, capital do Espírito Santo.

Votuporanguense, atualmente residia na cidade de Cachoeiro do Itapemirim (ES), onde exercia o cargo de supervisor de inspetoria do CREA – ES. Guilherme Luiz Miglioli, quando residia em Votuporanga, foi um ativo membro da SEARVO, além de ter sido professor da Escola Uzenir Coelho Zeitune e José Manoel Lobo e exercido o cargo de engenheiro civil durante muitos anos na cidade.

Ele deixa a esposa Wilma Quezada Miglioli, as filhas Karina e Kamila, genros, além de seis netos. Diário de Votuporanga.