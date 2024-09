Professor e ex vice-prefeito de Clementina morre após trágico acidente

A comunidade de Clementina está em luto após a morte trágica do professor e ex-vice-prefeito Wagner Luiz Corso, de 61 anos. O acidente ocorreu na tarde de sábado (28), na vicinal que liga a cidade a Gabriel Monteiro.

Corso pilotava sua motocicleta quando foi atingido por um carro que invadiu a sua via. Devido à violência do impacto, o professor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Motorista envolvido preso

Com a ajuda de testemunhas, a Polícia Militar localizou o motorista responsável pelo acidente. O homem confessou ter atingido a motocicleta, mas se recusou a prestar mais informações sobre o ocorrido.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e uso de cocaína, foi preso em flagrante por atropelamento seguido de morte e fuga do local.

Luto e comoção

A morte de Wagner Luiz Corso causou grande comoção em Clementina. O professor era muito querido na comunidade e reconhecido por seu trabalho na educação e na política.