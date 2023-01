Professor Djalma pede que Prefeitura promova adequação do piso salarial da rede municipal de ensino

O vereador Professor Djalma Nogueira utilizou seu tempo de fala livre na tribuna, na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, nesta segunda-feira (23/01), para esclarecer e repercutir o Ofício nº 74/2023, de sua autoria, em que solicita que a Prefeitura promova a adequação do piso salarial da rede municipal de ensino, conforme ao que foi anunciado pelo Ministério da Educação. Djalma destacou a informação em sua fala do anúncio feito pelo ministro Camilo Santana no dia 16 de janeiro de um reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, que passará R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

No ofício, encaminhado para avaliação do prefeito Jorge Seba, Professor Djalma destaca como justificativa que “a valorização dos professores da rede municipal de ensino é fundamental para mantermos a qualidade de aprendizado aos nossos alunos, bem como os resultados expressivos que temos a nível federal e estadual”.

Segundo Djalma, o anúncio a nível nacional reflete em Votuporanga. “Os professores da rede municipal têm direito a um reajuste correspondente a 1,4% no que tange a hora aula inicial que é paga atualmente”, aponta o parlamentar.

Outro argumento que embasa a fala do parlamentar é que vários municípios têm realizado o reajuste nos últimos dias, citando como exemplos Cosmorama, Valentim Gentil e Lins. “Professores da rede municipal de ensino procuraram este vereador e solicitaram que haja tal reajuste, inclusive com efeitos retroativos, caso não seja pago no mês de janeiro do ano corrente”, completa o Professor Djalma.