Produtores de Álvares Florence fazem doação para Santa Casa de Votuporanga

Afonso Pinto da Silva e Vinicios Henrique Evangelista destinaram abóboras cabotiá para o Hospital votuporanguense

Uma carroceria lotada de doações. Assim ficou o carro do setor de Captação de Recursos da Santa Casa de Votuporanga depois de visitar o Sítio Nossa Senhora Aparecida, em Álvares Florence.

Os produtores rurais e também alunos de Agronomia da Unifev, Afonso Pinto da Silva e Vinicios Henrique Evangelista, contribuem com o Hospital votuporanguense há aproximadamente cinco anos. Nesta remessa, foram diversos quilos de abóboras cabotiá destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes de mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Afonso falou sobre a iniciativa. “Nós já fizemos várias doações tanto de berinjela quanto de abóboras para a Santa Casa. No ano passado, inclusive, a gente auxiliou na organização do leilão em prol do Hospital na nossa cidade”, afirmou.

Ele falou da satisfação em colaborar. “É muito gratificante saber que estamos ajudando uma entidade que precisa de toda ajuda e doação possíveis”, complementou.

A nutricionista da Instituição, Louise França, destacou a importância da contribuição. “Verduras, legumes e frutas fazem parte de nossas dietas. Como nossa demanda nutricional é grande, essa colaboração nos ajuda a suprir nossos cardápios, auxiliando na recuperação de nossos assistidos”, disse.

Rosemir Lopes, responsável pelo setor de Captação de Recursos, agradeceu os produtores. “São grandes parceiros, de longa data, dispostas a contribuir com nossa Instituição seja com doações ou até mesmo se dedicando nos eventos. Nosso muito obrigado pela generosidade, empatia e por ser nosso porta-voz na comunidade de Álvares”, finalizou.