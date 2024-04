Na tarde desta quinta-feira (11), um acidente com trator causou a morte de um produtor rural em uma fazenda no município de Fronteira. O fato aconteceu nas proximidades do distrito de Santo Antônio do Rio Grande (Lagoa Seca).

De acordo com testemunhas, o maquinário tombou sobre a vítima, identificada como Ecemar José de Paula, de 51 anos, que teve seu corpo prensado. O incidente também provocou o incêndio do trator, após o contato do óleo com a bateria do maquinário.