Procurada por homicídio em MT é presa em Santa Albertina

No início da tarde de ontem (22) policiais militares do 9° GP da 4ª Cia do 16º BPM/I – Santa Albertina prenderam uma mulher autora de homicídio pelo estado do Mato Grosso.

A equipe policial realizou patrulhamento pela cidade na tentativa de encontrar a autora de homicídio pelo Estado do Mato Grosso e cumprir o mandado de prisão expedido, sendo localizada na residência que estabeleceu na cidade.

Apresentada na Central de Polícia Judiciária onde permaneceu presa a disposição da Justiça.