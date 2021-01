Primeiras doses da coronavac chegam a Fernandópolis

O primeiro lote do imunizante contra a covid-19 chegou na manhã desta quarta-feira, dia 20, em Fernandópolis, sob forte esquema de segurança da Policia Militar do Estado de São Paulo.

As 1.480 doses da coronavac será administrada em profissionais da linha de frente como médicos, enfermeiros, agentes do Samu e profissionais da Saúde da Secretaria Municipal e Santa Casa.

O ato oficial para aplicação da primeira dose acontece às 16h no gabinete do prefeito André Pessuto. O médico infectologista Márcio Gaggini deve ser o primeiro a ser vacinado contra a covid-19 no município de Fernandópolis.

