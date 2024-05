Primeira morte por dengue em Cardoso em 2024 é confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde

A cidade de Cardoso registrou sua primeira fatalidade decorrente da dengue neste ano. A triste confirmação veio através da Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira (28). A vítima é um homem com idade entre 50 e 64 anos, cujo falecimento ocorreu em 3 de março.

De acordo com as autoridades de saúde, o homem começou a manifestar os sintomas da doença em 29 de fevereiro, e apesar dos esforços médicos, seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente, resultando em seu falecimento no início de março.

O município de Cardoso já havia confirmado um total de 151 casos de dengue neste ano, refletindo a gravidade da situação na região. No noroeste paulista, os números são ainda mais alarmantes, com mais de 31 mil casos e 38 mortes relacionadas à dengue.

Algumas das cidades afetadas na região incluem Votuporanga, Catanduva, Olímpia, e São José do Rio Preto, todas enfrentando um aumento significativo nos casos de dengue. O combate à proliferação do mosquito transmissor da doença torna-se ainda mais urgente diante desses números preocupantes, e as autoridades locais estão intensificando os esforços para conter o avanço da epidemia.