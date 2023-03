Primeira Igreja Batista doa kits para Santa Casa de Votuporanga

A Primeira Igreja Batista de Votuporanga fez mais uma ação em prol da Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Após beneficiar os recém-nascidos, os jovens da Igreja contribuíram com as mães nesta semana, com kits de higiene pessoal.

Cada kit é composto por pastas de dentes, escovas, condicionadores, shampoos, absorventes, desodorantes e sabonetes. “Produzimos 20 kits no começo do ano para os bebês e os adolescentes se sentiram motivados para iniciar uma outra campanha, desta vez focada nas mães. Ficamos muito felizes de ver todo o comprometimento deles em conseguir doações para a Instituição’, contou o voluntário Alvimar Marques.

Seu Alvimar falou da satisfação da Igreja em colaborar. “Temos irmãos que atuam como voluntários no Hospital e acompanham o dia a dia. Sabemos que o mandamento de Deus é servir uns aos outros, então não medimos esforços em ajudar quem tanto precisa, mobilizando desde crianças até idosos nas campanhas”, frisou.

Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, do Grupo de Humanização da Santa Casa, agradeceu a iniciativa. “Tanto os itens já doados para os bebês quanto os para as mamães fazem parte do nosso enxoval e fundamentais durante a internação das pacientes e de seus filhos. A Instituição reconhece a dedicação e a disposição em fazer o melhor em prol de nossos assistidos. Nosso muito obrigado a todos dessa corrente do bem”, destacou.