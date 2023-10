Primeira-dama Rose Seba acompanha distribuição de marmitas a pessoas em situação de rua e necessitados

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Rose Seba tem demonstrado seu comprometimento com a comunidade votuporanguense mais uma vez ao liderar a distribuição de marmitas para pessoas em situação de rua e aqueles que mais necessitam.

O Prato Solidário, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade em parceria com entidades locais, continua a levar comida àqueles que mais precisam. Rose não apenas liderou esse esforço, mas também trabalhou ao lado das entidades assistenciais para garantir que ninguém em Votuporanga fique sem alimentação adequada.

Neste projeto, as pessoas em situação de rua de Votuporanga têm a oportunidade de receber refeições gratuitas na Comunidade São Francisco de Assis. As marmitas são cuidadosamente preparadas pela Associação Beneficente Irmão Mariano Dias e Bezerra de Menezes, com o suporte de generosas doações de cidadãos votuporanguenses, providas pelo Fundo Social.

Acompanhada por uma equipe dedicada, Ela esteve pessoalmente na Comunidade São Francisco de Assis, onde as marmitas são distribuídas.

Primeira-dama atuante, Rose é um exemplo na região, e sua dedicação à causa social é uma prova do poder da solidariedade de Votuporanga.

Se você conhece alguém que esteja necessitando dessa ajuda, procure a Comunidade São Francisco de Assis das 11h às 13h, no seguinte endereço: Rua Nelciades de Oliveira, 2.821, Bairro São João.