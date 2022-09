Estação das flores, que começa nesta quinta-feira, 22, vai ser marcada por quantidade de chuva acima da média; Inmet faz alerta para risco de tempestade na região

Para essa quinta-feira, está prevista manhã com tempo nublado, com chuva cedo, abertura do sol à tarde e pancadas de chuvas ao final da tarde. Há alerta de tempestade para a região, segundo o Inmet. O tempo ficará firme na sexta-feira e sábado, com retorno das chuvas constantes a partir de domingo.

Nos últimos oito anos, a média de chuva no mês de outubro foi de 131,8 milímetros, segundo dados do Semae. O mês de outubro mais chuvoso foi o do ano passado, com 232 milímetros, enquanto o de 2014 foi o mais seco, com apenas 26 milímetros. A média de setembro dos últimos oito anos é de 60 milímetros.

Com o retorno das chuvas mais regulares no mês de novembro, a previsão indica o predomínio de temperaturas próximas e ligeiramente abaixo da média, informa a meteorologista.