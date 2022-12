PRF e Dise apreendem meia tonelada de maconha em caminhonete roubada

Uma denúncia anônima sobre um carregamento de entorpecentes que passaria na região levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) de Ourinhos a realizarem uma ação conjunta na manhã desta quinta-feira, 8. Num bloqueio policial no Km 347 da BR-153, divisa com o Estado do Paraná, foi abordada uma GM S10, de cor branca, conduzida por um homem, de 29 anos, transportando meia tonelada de maconha.

O motorista disse que teria pego o veículo em Paranavaí-PR para levar o entorpecente até Campinas, não sabendo precisar a quantidade que havia no veículo.

Ao ser realizada a vistoria no veículo foram localizados vários pacotes na caçamba da caminhonete, tendo parte da carga distribuída no assoalho do veículo, totalizando 500 quilos de maconha.

Em verificação nos sinais de identificação da caminhonete, os policiais constataram que as placas estavam adulteradas e que o veículo era produto de roubo.

O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo e encaminhado com o veículo e entorpecente para registro da ocorrência na Central de Polícia Judiciária em Ourinhos.

Da REPORTAGEM – Dhoje Interior