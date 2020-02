Previsão de chegada de aviões com repatriados de Wuhan a Anápolis é às 3h do domingo, diz Defesa

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) deixaram a cidade chinesa, epicentro do surto de coronavírus, na tarde da sexta-feira (7), no horário de Brasília. Uma parada para reabastecimento foi feita em Varsóvia, na Polônia, de onde os aviões saíram na manhã do sábado.

A FAB informou que os dois aviões, assim que entrarem no espaço aéreo brasileiro, terão prioridade no processamento de suas solicitações, para reduzir os tempos de espera em solo e em voo.

Também neste sábado, o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma nota para agradecer os governos da Espanha, Polônia e China por terem permitido os pousos dos aviões brasileiros. No caso de Espanha e Polônia, serviram como paradas de escala também na viagem de ida.

“O governo brasileiro manifesta seu agradecimento ao governo chinês por prontamente autorizar o pouso das aeronaves brasileiras e facilitar os trâmites necessários para a retirada dos brasileiros e seus familiares. Expressa também seu reconhecimento aos governos da Polônia e da Espanha pela solidariedade prestada ao permitir a escala das aeronaves brasileiras, nos trajetos de ida e retorno ao Brasil”, afirmou o Itamaraty na nota.

O governo decidiu organizar a operação de repatriação após apelo dos brasileiros que estavam em Wuhan. Governos de outros países também buscaram seus cidadãos na China.

Desde o início do surto, no início do ano, a China registrou 723 mortes por coronavírus e 34.598 casos confirmados. Ao menos 2.050 pessoas já se recuperaram do vírus

De acordo com a China Central Television (CCTV), a taxa de mortalidade caiu para 2% no país desde quinta-feira (6). Na província de Hubei (exceto Wuhan), a taxa é agora de 1,3%. Na cidade de Wuhan, epicentro do surto, a taxa foi para 4,1%. Segundo a emissora estatal, o declínio na província e na cidade está relacionado à chegada de mais equipes médicas.

O que será oferecido aos repatriados na quarentena em Anápolis

6 refeições diárias: café, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia (acompanhados por nutricionistas)

Videogame, brinquedoteca, jogos, biblioteca, apresentação de bandas militares

Internet, TV a cabo, frigobar, geladeira sem itens alcoólicos

Serviço religioso

Emergência odontológica

Apoio psicológico e pedagógico

Além disso, eles serão submetidos a: