Situação de 20, que são de unidades de outras regiões, foi comunicada à Justiça

A Polícia Militar flagrou 48 detentos que quebraram as regras da saidinha temporária em Rio Preto. Todos foram localizados por meio do aplicativo do Projeto Vida, que usa GPS para localizar o endereço fornecido pelo preso à Justiça. Deste total, o juiz Evandro Pelarin, do Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim), já mandou recolher 14 reeducandos para as celas. Eles vão ser punidos com regressão para o regime fechado, sem direito a novas saidinhas.