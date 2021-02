Na Vila Carvalho, um dos bairros mais antigos de Votuporanga, Rose Seba conheceu uma família com crianças de 6, 3 e 2 anos que carece de diversos atendimentos. O Fundo Social providenciou cesta básica, móveis e materiais de construção para o término da casa, tudo através de doação. “Estamos empenhados em ajudar quem mais precisa. Cabe a todos nós promover o social e colaborar”, destacou a presidente do Fundo Social.

Em todas as visitas, Rose Seba acolhe as necessidades das famílias e orienta sobre os projetos sociais da administração do prefeito Jorge Seba. Na última semana, Rose e Emerson também estiveram no bairro São João visitando uma munícipe acamada. Rose conversou com a família, verificou o que poderia ser melhorado e acionou a rede de serviços municipal. Ainda no bairro, a presidente do Fundo Social aproveitou para conhecer ações e serviços oferecidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Sul.

Rose ainda visitou duas idosas no bairro Santa Luzia, ouvindo as principais reivindicações da terceira idade. Na companhia dela, o secretário Emerson Pereira disse que “com toda certeza, qualquer projeto iniciado por ela só beneficiará ainda mais nossa comunidade”.