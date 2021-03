Presidente da Câmara garante parcerias entre Banco de Alimentos e CONAB

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Serginho da Farmácia esteve nesta segunda-feira, em reunião na sede da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento) para viabilizar novas parcerias entre o município e o Governo Federal. Com o aval do prefeito Jorge Seba e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, o presidente do Legislativo foi em busca de novas parcerias entre Votuporanga e o órgão do Governo Federal.

Em Votuporanga, a Prefeitura gerencia o Banco de Alimentos – órgão vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e inaugurado em novembro de 2016. O Banco de Alimentos atende cadastrado 76 entidades assistenciais de Votuporanga e 46 da região, totalizando uma população estimada em aproximadamente 25 mil pessoas atendidas.



A CONAB é a empresa oficial do Governo Federal, com legitimidade para gerir as políticas agrícolas e de abastecimento, visando assegurar o atendimento das necessidades básicas da sociedade, preservando e estimulando os mecanismos de mercado.



Em audiência com a diretora da CONAB, Renata de Moraes Vicente Camargo, Serginho reivindicou recursos para o retorno do programa PAA – Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familia. O PAA foi destaque em anos anteriores em Votuporanga, projeto desenvolvido pelo Banco de Alimentos e atendia centenas de entidades assistenciais e seus assistidos no município.

O PAA possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socio-assistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição.



Para o presidente da Câmara “é de suma importância a retomada deste convênio com a CONAB, neste momento de extrema crise da saúde pública, muitas famílias estão em extrema necessidade de alimentos básicos e o Programa Compra com Doação Simultânea da CONAB, através do nosso Banco de Alimentos trará grandes benefícios à nossa comunidade”, destacou Serginho.

De acordo com o Banco de Alimentos, somente em Votuporanga são atendidos cerca de 14 mil pessoas através das doações às valiosas entidades assistenciais do município.

Para o secretário que gerencia a pasta, Rodrigo Beleza, “essa parceria entre a Prefeitura, Câmara Municipal, através do presidente e da CONAB, temos a certeza do sucesso da retomada deste projeto em Votuporanga, atendendo às nossas valiosas entidades filantrópicas do município”, destacou Rodrigo.