Presidente da Câmara conhece sistema informatizado de Área Azul de Jales

Com o objetivo de melhorar os serviços de Área Azul prestados em Votuporanga, o presidente da Câmara Municipal – vereador Serginho da Farmácia esteve conhecendo os serviços informatizados que são desenvolvidos na vizinha cidade de Jales.

Para tanto, o vereador-presidente da Casa de Leis se reuniu com a equipe do Departamento de Mobilidade Urbana e Autoridade Municipal de Trânsito e com diretores da empresa concessionária responsável pelo gerenciamento da Área Azul de Jales. Com sede no Município de Jales – SP, a Jalespark é a concessionária responsável pela implantação e gerenciamento das áreas de estacionamento rotativo, desde outubro de 2018.

A Prefeitura daquela cidade abriu licitação pública para o gerenciamento dos serviços de Área Azul e a empresa vencedora do certame ainda repassa 15%,7 do faturamento para os cofres do município.

Os serviços são totalmente informatizados, com tecnologia 100% digital, proporcionando maior facilidade, comodidade e segurança, para aquisição do tíquete de estacionamento.

Benefícios e vantagens da implantação do sistema digital.

Melhora e facilita o acesso dos usuários aos serviços prestados, fornecendo ampla opções de escolha com amplos meios para pagamento; melhora na gestão e comercialização das vagas; integra o município em ambiente de modernidade e tecnologia de ponta, otimiza a disponibilidade de vagas, sistema de gestão integrado e informatizado, com total transparência

• Previne de forma sistêmica erros e ineficiências nos processos de administração do estacionamento rotativo.

A empresa concessionária possui equipe de agentes nas ruas de Jales um quadro de funcionários profissionais com amplo conhecimento, qualificação e graduação nas áreas que compreende todos os processos de implantação e operação do sistema.

VALORES: O tempo máximo de permanência na mesma vaga de Área Azul é de 2 horas e na Área Verde é de 4 horas.

Os valores praticados na ÁREA AZUL em Jales são

60 minutos – R$1,50; 80 minutos – R$2,00; 100 minutos – R$2,50; 120 minutos R$3,00.

VALORES DA ÁREA VERDE:

60 minutos:R$1,00; 90 minutos – R$1,50;

120 minutos – R$2,00; 150 minutos – R$2,50;

180 minutos – R$3,00; 210 minutos – R$3,50; 240 minutos – R$4,00

O serviço ainda oferece o Troco Digital que permite que usuários tenham mais controle e autonomia na utilização de seus créditos.

O uso é simples, o usuário estaciona na vaga do rotativo e valida o tíquete pelo tempo inicial a partir de 90 minutos, ao sair desativa o APP e será creditado o valor pago e não utilizado à partir da tarifa mínima de 60 minutos.

“Ouvimos como é desenvolvido todo o projeto de sistema informatizado com a Prefeitura e a empresa responsável pela Área Azul, agora vamos discutir com o Centro Social e a Prefeitura de Votuporanga o que pode ser feito para melhorar os nossos serviços, oferecendo condições aos usuários do serviço de Área Azul de Votuporanga e as pessoas que aqui nos visitam”, destacou Serginho.

Para tanto, o presidente da Câmara se comprometeu junto ao Centro Social e a Prefeitura de Votuporanga buscar recursos financeiros necessários para a aquisição desses equipamentos para que o serviço na cidade possa também ser informatizado. “O nosso objetivo é melhorar os serviços prestados, zelando pela qualidade, oferecendo melhores condições aos usuários, ao Centro Social e aos agentes que ali trabalham. Tudo para trazer mais benefícios àqueles que se utilizam do serviço de estacionamento rotativo pago na área central de Votuporanga”, destacou Serginho.