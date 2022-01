Uma aposta realizada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e uma na cidade de Campinas, em São Paulo, dividiram o maior prêmio da história das Loterias da Caixa: R$ 378 milhões. A Mega-Sena da Virada (concurso 2440) sorteou, na noite desta sexta-feira, 31, os números 12, 15, 23, 32, 33 e 46.

Cada aposta vai levar exatamente R$ 189.062.363,74. Em Cabo Frio, o ganhador fez apenas um jogo simples, com seis dezenas. Em Campinas, um bolão com 11 números acertou os seis números sorteados e tão cobiçados pelos apostadores.

Ao todo, 1.187 pessoas que acertaram cinco dezenas também vão passar 2022 com um pouco mais de dinheiro na conta. Os prêmios para esses acertadores ficaram entre R$ 50.861,33 e R$ 1.525.839,84, conforme a Caixa.

O prêmio deste ano é superior aos R$ 325,2 milhões do ano passado. Segundo a Caixa, a Mega da Virada 2021 arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão e é mais de 64% superior à arrecadação do concurso especial até então com maior volume apurado, que havia sido em 2018.