Prêmio do Sorte Saúde sai para mais uma moradora de Bady Bassitt

Mais uma moradora da cidade de Bady Bassitt foi premiada pelo Show do Prêmio da Sorte Saúde. A aposentada Elisa Tereza Zaniboni, de 65 anos, recebeu as chaves da moto zero quilômetro, na manhã desta quarta-feira, 21.

O título de capitalização Sorte Saúde foi adquirido por sua filha Maria Helena. “Minha filha comprou dois para mim e dois para ela. Eu tive a sorte de ter o meu número sorteado. Estou muito feliz”.

Maria Helena conta que compra o Sorte Saúde desde o início. “Não deixei de comprar em nenhuma semana. Até brinquei que minha mãe ganharia dessa vez e ela ganhou. Fiquei muito grata porque ela me ajuda demais, é ela quem cuida do meu filho para eu trabalhar. Estou até mais contente do que se tivesse saído o meu”.

A moto será vendida para que Elisa realize um sonho. “Recebi uma chácara de herança da minha mãe, vai me ajudar na construção de uma casinha, que eu sempre quis fazer lá”, disse a aposentada.

Sobre o Sorte Saúde

Ao comprar o título de capitalização Sorte Saúde o participante concorrerá ao prêmio de R$ 150 mil. E, com os mesmos números da sorte, também estará participando do sorteio de motos zero quilômetro nas rodadas do Show de Prêmios.

É possível adquirir o seu, em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), mantenedora do Hospital de Base, do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, do Instituto do Câncer (ICA) e do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Todos os atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.