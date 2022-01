Prefeitura recebe verba de R$ 200 mil para investir em castrações

Recurso foi conquistado pelo deputado estadual Carlão Pignatari; cerca de 1.500 castrações gratuitas deverão ser realizadas

O prefeito Jorge Seba recebeu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Carlão Pignatari, em seu Gabinete na tarde desta sexta-feira (28/1) para confirmar o repasse de R$ 200 mil conquistado pelo parlamentar para realização de castrações gratuitas de cães e gatos em Votuporanga. A visita foi acompanhada pela secretária da Saúde, Ivonete Félix.

“Esse dinheiro já está confirmado para castrar mais de 1.500 animais de Votuporanga. Agora, o Município segue com a abertura do processo licitatório para contratar empresa que executará as castrações. Agradecemos o apoio que o deputado Carlão sempre nos oferece em seu trabalho”, disse o prefeito Jorge Seba.

“Além da castração que a Prefeitura de Votuporanga vem desenvolvendo, também é importante destacar o trabalho de conscientização da população para que, primeiro, cuide dos nossos animais e faça adoção responsável. Parabenizo o prefeito Jorge Seba e toda equipe de governo por priorizar também a saúde animal em suas ações. Isso é mais um motivo para que Votuporanga seja essa líder de região”, comentou o presidente da Alesp.

O programa de castração gratuita de animais da Prefeitura de Votuporanga tem por objetivo o controle populacional e, por meio dele, o combate ao abandono e aos maus-tratos. O programa prioriza a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos.

Em 2021, o Centro de Proteção da Vida Animal realizou mais de 1.200 castrações e, no final do ano, outros 1.500 animais foram inscritos e estão sendo castrados.

O vereador Chandelly Protetor reivindicou por diversas ocasiões a liberação de recursos financeiros para a castração de animais de Votuporanga.