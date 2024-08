Prefeitura oferece vagas gratuitas para curso de Cogumelo Shimeji – Produção e Colheita

Inscrições devem ser realizadas até domingo por meio de formulário on-line.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Sindicato Rural de Votuporanga e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SP), está com vagas gratuitas disponíveis para o curso de Cogumelo Shimeji – Produção e Colheita. A qualificação é uma iniciativa voltada para aqueles que desejam se especializar na fungicultura, com foco na produção sustentável e segura do cogumelo.

O curso visa capacitar os participantes no cultivo e colheita do cogumelo Shimeji, proporcionando conhecimentos técnicos sobre a atividade fungicultora, biologia dos cogumelos, pragas e doenças na produção do cogumelo, importância nutricional e etapas de produção dos cogumelos agaricales.

Além disso, o curso enfatiza a prevenção de acidentes de trabalho e a proteção ambiental, garantindo uma prática segura e sustentável.

Podem participar da capacitação, pessoas que já trabalham na agricultura e desejam diversificar suas culturas com a introdução do cultivo de cogumelos, indivíduos interessados em iniciar um negócio na área de produção e venda de cogumelos, pessoas que têm interesse em aprender a cultivar seus próprios cogumelos para uso pessoal ou em restaurantes, estudantes e pesquisadores, amantes da natureza e sustentabilidade

As inscrições devem ser realizadas até domingo (1/9), por meio de formulário on-line, disponível em: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/53/Capacita%C3%A7%C3%A3o-Curso-de-Shimeji .

As aulas estão previstas para ser realizadas de 2 a 4 de setembro, das 8h às 17h, no Sindicato Rural de Votuporanga, que fica localizado na Av. Nasser Marão, nº 3887.

Para mais informações o telefone para contato é o (17)3405-9670.