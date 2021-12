Prefeitura: funcionamento do expediente na última semana de 2021

Poder Executivo atenderá até 30 de dezembro e retornará dia 03 de janeiro; serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente no feriado.

O expediente do Poder Executivo nesta última semana de 2021, assim como ocorreu na semana do Natal, funcionará até a próxima quinta-feira (30/12) e, por isso, o atendimento ficará suspenso na sexta-feira (31/12), retornando normalmente na segunda-feira (03/01), com a Central de Atendimento ao Público, das 9h às 15h.

Saúde

Na área da saúde, a vacinação contra a Covid-19 segue até a próxima quinta-feira, das 8h às 15h, nos postos montados no Assary e Capela Santo Expedito (bairro Colinas), retornando depois na primeira segunda-feira de 2022, no mesmo horário. Na quarta-feira (29/12) haverá plantão de vacina das 8h às 20h no posto do Assary; não haverá atendimento com a Unidade Móvel durante a semana.

Já a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), o Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon” e o serviço Móvel de Urgência (Samu), considerados essenciais para casos de urgência e emergência, funcionarão normalmente na sexta-feira (31/12), sábado (01/01) e domingo (02/01).

Cultura e Turismo

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que o Parque da Cultura estará aberto ao público para lazer e prática de atividades físicas, desde que seguindo as recomendações de distanciamento social e uso de máscara facial, de forma preventiva à proliferação do vírus da Covid-19. As demais dependências, como a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, incluindo os espaços da Biblioteca “Castro Alves” e o Museu “Edward Coruripe Costa”, estarão em atendimento até quinta (30/12) e retornarão as atividades na segunda (03/01).

Plantão

Para a população que necessitar de serviços, durante o feriado, da Secretaria de Direitos Humanos e do Conselho Tutelar, haverá plantões através dos telefones (17) 9 9751-5908 e (17) 9 8134-5442 respectivamente.

Serão atendidos pelos Direitos Humanos, casos de pessoas em situação de rua, violência doméstica contra idosos, entre outros. A equipe do Conselho Tutelar também estará atenta para cumprir com eficácia sua missão de garantia de defesa aos direitos da criança e do adolescente.

Saev Ambiental

Alguns serviços da Autarquia não funcionarão na sexta-feira e sábado (31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022), retornando normalmente nas segunda-feira (3 de janeiro) e a varrição de ruas será interrompida pontualmente no sábado (01/01).

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” estará fechado a partir da sexta-feira (31/12) e reabrirá na segunda-feira (03/01), das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A coleta de lixo noturna será a partir das 13h na sexta, dia 31; sábado, feriado de ano novo, o serviço não será realizado, retornando na segunda-feira, dia 03. A coleta de lixo seletiva seguirá normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.

Os Ecotudos Norte, Sul e Oeste e o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” estarão fechados no sábado (01/01) e domingo (02/01).

O serviço de plantão da Autarquia é 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950.