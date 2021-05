Prefeitura fará novo plantão para vacinar profissionais da saúde que ainda não foram imunizados

Plantão será nesta sexta-feira, das 8h às 14h, na escola Pieroni; profissionais deverão comprovar que são autônomos ou que possuem vínculo com estabelecimento de saúde

Nesta sexta-feira (14/5), a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga fará um novo plantão para vacinar profissionais de saúde e demais trabalhadores que atuam em estabelecimentos de saúde que ainda não foram imunizados contra a Covid-19. O plantão será das 8h às 14h, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, que fica na Rua Itacolomi, 3095.

Todos deverão apresentar documento pessoal com foto ou carteira de registro da profissão. Também deverão comprovar vínculo com o estabelecimento de saúde através de Declaração de Serviço, xérox de holerite, xérox de carteira de trabalho ou Declaração de Profissional de Saúde Autônomo (se for o caso).

Entre as categorias de profissionais de saúde e trabalhadores desses estabelecimentos que poderão ser vacinados estão: enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas e seus auxiliares, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos ou auxiliares de enfermagem, veterinários e seus auxiliares, médicos, balconistas ou atendentes de farmácia, além de secretários/recepcionistas e trabalhadores de limpeza de estabelecimentos de saúde.

“Recebemos nova quantidade de doses de vacina voltadas para este público e iremos disponibilizá-las. Desta forma, estamos abrindo uma nova oportunidade para aqueles que ainda não foram vacinados. Sabemos que muitos foram contratados depois daquele primeiro plantão, no início de fevereiro, ou alguns não foram imunizados por outros motivos. Mas é importante destacar que nosso estoque de vacina é limitado e que faremos a vacinação, na sexta-feira, até enquanto tivermos doses”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

PLANTÃO DE VACINAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE (Segunda etapa)

Data: 14 de maio

Hora: 8h às 14h

Local: CEM “Deputado Narciso Pieroni” – Rua Itacolomi, 3095

Profissionais: Enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos ou auxiliares de enfermagem, veterinários e médicos.

Comprovante de Função: Xérox da carteira de registro no Conselho

Comprovante de vínculo com estabelecimento de saúde (escolher uma opção): Declaração do serviço (original) ou xérox do holerite ou xérox da carteira de trabalho ou Declaração de Profissional de Saúde Autônomo (modelo disponível no site da Prefeitura).

Profissionais: Auxiliares de dentistas, auxiliares de veterinários, balconistas ou atendentes de farmácia, secretários/recepcionistas e trabalhadores de limpeza de estabelecimentos de saúde.

Comprovante de Função: Documento de Identificação com foto

Comprovante de vínculo com estabelecimento de saúde (escolher uma opção): Declaração do serviço (original) ou xérox do holerite ou xérox da carteira de trabalho.