Equipe das Secretarias responsáveis estiverem no local logo após a queda da ponte e também durante todo o dia desta quarta-feira

Uma forte e rápida chuva registrada no fim da tarde de terça-feira (12/1) derrubou uma ponte no 6º Distrito Empresarial. Em pouco mais de uma hora, cerca de 90 milímetros de chuva foram registrados pelo pluviômetro localizado na Represa Municipal. O prefeito Jorge Seba esteve no local, ainda na noite de terça-feira, acompanhado de alguns secretários e equipe técnica da Prefeitura, e determinou medidas emergenciais que foram adotadas de imediato como, por exemplo, a interdição da área.