Prefeitura emite nota oficial sobre acidente com ônibus da Saúde

A Prefeitura de Fernandópolis confirma o acidente envolvendo um ônibus da Secretaria Municipal da Saúde. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, 11, na Rodovia Euclides da Cunha, quando o veículo retornava para o município após levar pacientes para consultas médicas nas cidades de Rio Preto e Barretos.

Vinte pessoas estavam no interior do ônibus que colidiu com um caminhão, após tentar desviar de uma outra carreta que estava fechando sua passagem na rodovia.

Uma das passageiras veio a óbito, todos os demais passageiros foram atendidos e encaminhados para unidades de Saúde (UPA e Santa Casa de Votuporanga), onde estão sendo submetidos a exames.

A Prefeitura de Fernandópolis está dando todo apoio e acompanhando de perto o ocorrido. O Prefeito André Pessuto e o secretário municipal da Saúde, Ivan Veronesi foram para o local, onde prestam todo auxílio necessário.

“O município de Fernandópolis agradece todo o apoio rápido prestado pela Prefeitura de Votuporanga, em nome do prefeito Jorge Seba, equipe e aos socorristas.Nosso carinho e solidariedade à família da vítima”, diz a prefeitura no comunicado.