Prefeitura economiza R$ 14,5 milhões com pregões eletrônicos neste ano

No processo de compra do medicamento enoxaparina injetável, por exemplo, a Prefeitura economizou quase R$ 1 milhão

A economia de recursos públicos é fundamental para realizar uma administração eficiente. Em tempos de pandemia, esse critério passa a ser ainda mais importante para que os serviços essenciais alcancem todos os cidadãos, principalmente aqueles que mais precisam do Poder Público.

Foi com esse planejamento de gastar menos e de maneira mais eficiente que, em 2021, a Prefeitura de Votuporanga economizou cerca de R$ 14,5 milhões com a realização dos pregões eletrônicos, modalidade de licitação adotada pelos governos para contratar serviços e comprar produtos de maneira a gerar ampla concorrência entre empresas de todo o Brasil, através de plataforma on-line.

Desde o início do ano até o momento, a Prefeitura realizou 259 pregões eletrônicos para adquirir diversos produtos e serviços, entre eles, destaca-se o processo para compra de medicamentos que teve quase 70% de redução no valor inicial, por meio da disputa de preço entre nove empresas participantes dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. O valor inicial de referência partiu de R$ 1.371.237,20, chegando a R$ 415.334,00.

Outro exemplo foi através do pregão para compra de enoxaparina injetável, medicamento utilizado como anticoagulante. Neste processo, a Prefeitura economizou quase R$ 1 milhão, o equivalente a 55,90% de redução do valor referencial. Ao todo, 12 empresas dos estados de São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Rio Grande do Sul disputaram entre si para fornecer o medicamento com melhor preço para o Município. A concorrência fez o valor inicial sair de R$ 1.747.300,00 para R$ 770.565,00.

“Temos que comemorar essa grande economia. Os servidores da Licitação têm um empenho muito grande em diminuir os valores das compras e, com isso, otimizar os nossos recursos públicos. Essa disputa de preços entre as empresas participantes dos processos licitatórios vem em favor do nosso dinheiro, do dinheiro dos nossos impostos. Desta forma, podemos utilizar esse recurso com outras melhorias para a nossa cidade. Isso é seriedade no trato da gestão e do orçamento público”, comemorou o prefeito Jorge Seba.