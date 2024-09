Prefeitura e Sest Senat oferecem capacitação profissional gratuita na área operacional

Sete cursos com 96 vagas totais; inscrições e aulas no Sest Senat

Possuir qualificação profissional é fundamental no auxílio da tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Oportunizando essa conquista, o Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sest Senat, está com 96 vagas abertas para cursos gratuitos operacionais.

No total, são sete cursos que serão realizados no Sest Senat com previsão de início e término em outubro, em dias e horários diferentes com cargas horárias, níveis de escolaridade e faixas etárias também diversificadas: Capacitação para Frentistas, NR 20 Básico: Classe III, Básico para Operador de Empilhadeira, Formação para Operador de Pá Carregadeira, Logística: Conceitos e Aplicações, Formação Completa Excel e Capacitação em Agente de Portaria.

Interessados devem realizar, presencialmente e munidos de RG e CPF, as inscrições na unidade do Sest Senat, localizada na Rua Copacabana, nº 4.722 (Bairro Santa Felícia), de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h.

Capacitação para Frentistas

Com 15 vagas disponíveis e direcionado a maiores de 18 anos que possuam Ensino Fundamental Incompleto, será realizado nos dias 7 e 8 de outubro, das 18h às 22h.

NR 20 Básico: Classe III

Com oito vagas disponíveis e direcionado a maiores de 18 anos que possuam Ensino Fundamental Incompleto, será realizado nos dias 1 e 2 de outubro, das 18h30 às 22h.

Básico para Operador de Empilhadeira

Com oito vagas disponíveis e direcionado a maiores de 18 anos que possuam Ensino Fundamental Incompleto, será realizado de 14 a 17 de outubro, das 18h às 22h.

Formação para Operador de Pá Carregadeira

Dividido em dois períodos, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, e com oito vagas disponíveis e direcionado a pessoas com idade a partir de 21 anos que possuam Ensino Fundamental Incompleto, será realizado nos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro.

Logística: Conceitos e Aplicações

Com 20 vagas disponíveis e direcionado a pessoas com idade a partir de 16 anos que possuam Ensino Fundamental Completo, será realizado de 14 a 18 de outubro, das 18h30 às 22h.

Formação Completa Excel

Com 12 vagas disponíveis e direcionado a pessoas com idade a partir de 14 anos que possuam Ensino Fundamental Incompleto, será realizado nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de outubro, das 18h30 às 22h.

Capacitação em Agente de Portaria

Com 25 vagas disponíveis e direcionado a pessoas com idade a partir de 16 anos que possuam Ensino Fundamental Completo, será realizado nos dias 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de outubro, das 18h30 às 22h.

Mais informações pelos telefones (17) 3585-0980, do Sest Senat e também pelo (17) 3406-1488 (ramal 29), do CTMO.