Prefeitura e Saev Ambiental entregam ECTE da Vila Carvalho

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Inauguração da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto será neste sábado (25/5), às 10h.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, entregam neste sábado (25/5), às 10h, a ECTE (Estação Compacta de Tratamento de Esgoto), da Vila Carvalho, bairro rural de Votuporanga. O valor total da estação compacta é de R$ 899.566,31.

A cerimônia de inauguração contará com a participação de autoridades, imprensa e moradores da Vila Carvalho. “Com essa obra pronta na Vila Carvalho, todas as casas poderão ter seu esgoto coletado e tratado com dignidade. Isso é muito justo para essas famílias que lutam há tanto tempo”, disse o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.

De acordo ainda com o superintendente da autarquia, a ECTE terá capacidade de tratar 100m³ de esgoto por dia, o que equivale ao atendimento de mais de 400 habitantes. Atualmente, segundo dados da Secretaria de Planejamento de Votuporanga, a Vila Carvalho conta aproximadamente com 200 moradores.

“Vamos entregar este sistema de coleta e tratamento 100% de esgoto para atendermos o dobro da capacidade de moradores da Vila Carvalho porque levamos em consideração a projeção de crescimento populacional daquele local”, disse Vilela.

A ECTE da Vila Carvalho fica localizada em uma área de 1,2 mil m², doada por Lilian Louise Motta, Carolina Motta Olivi e Gabriela Matta Olivi, em setembro de 2018, às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari” – VTG 060, no bairro rural da cidade.