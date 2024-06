Prefeitura divulga novas oportunidades de qualificação profissional em parceria com o Senai

Serão ofertadas 80 vagas distribuídas entre os cursos de Soldagem ao Arco Elétrico MAG; Auxiliar de Almoxarife; Auxiliar Mecânico de Manutenção; Costureiro de Máquina Reta e Overloque e Operador de Microcomputador

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), segue com mais oportunidades de qualificação profissional, nesta ocasião, em parceria com Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Serão ofertadas 80 vagas distribuídas entre os cursos de Soldagem ao Arco Elétrico MAG; Auxiliar de Almoxarife; Auxiliar Mecânico de Manutenção; Costureiro de Máquina Reta e Overloque e Operador de Microcomputador.

Os interessados devem realizar suas inscrições de 17 de junho a 21 de julho, presencialmente na unidade do Senai, que fica na Rua Olga Loti Camargo, nº 3500, no Jardim Santos Dumont, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, ou por meio de formulário on-line através do link https://bit.ly/CursosPrefeituraSenai .

As aulas serão oferecidas na unidade do Senai e no CTMO. O telefone para mais informações é o (17)3426-8210 ou (17) 3406-1488, ramal 29.

Cursos ofertados

Soldagem ao Arco Elétrico MAG

São 16 vagas para pessoas com idade a partir de 18 anos e que tenham concluído o 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental. O curso está previsto para ocorrer de 1 de agosto a 29 de outubro, com carga horária de 140h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Auxiliar de Almoxarife

São 16 vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham concluído o 6º ano do Ensino Fundamental. O curso está previsto para ocorrer de 1 de agosto a 7 de novembro, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Auxiliar Mecânico de Manutenção

São 16 vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental. O curso está previsto para ocorrer de 1 de agosto a 7 de novembro, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Costureiro de Máquina Reta e Overloque

São 16 vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham concluído o 4º ano do Ensino Fundamental. O curso está previsto para ocorrer de 12 de agosto a 14 de novembro, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Operador de Microcomputador

São 16 vagas para pessoas com idade a partir de 14 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental. O curso está previsto para ocorrer de 12 de agosto a 14 de novembro, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Serviço:

Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Rua Olga Loti Camargo

Telefone: (17) 3426 -8210

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)

Rua: Barão do Rio Branco, 4497 – Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso

Telefone: (17) 3406-1488, ramal 29