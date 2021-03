O secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, informa que o curso tem como público alvo o Microempreendedor Individual e também todo aquele que deseja empreender e iniciar seu próprio negócio neste ramo, que tem demandas o ano todo. “Estes tipos de cursos voltados diretamente para o empreendedorismo deverão nortear a grade a ser definida pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) para este ano”, conclui.

O gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP, Marcos Amâncio, destaca que o curso é super indicado para o momento atual, no qual as pessoas buscam atividades que exijam pouco capital, mas que geram bons lucros. “A capacitação tem por objetivo desenvolver as competências necessárias para a fabricação de ovos de páscoa e bombons, assim como para realizar os controles financeiros e vendas dos produtos”, finaliza.

Para realizar a inscrição, a idade mínima é 18 anos e o interessado precisa ser alfabetizado. Com intuito de evitar aglomerações em cumprimento às medidas de restrições para combate e prevenção à Covid-19, as inscrições somente poderão ser realizadas através do link: http://bit.ly/3r1ktFS. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, com prazo máximo de encerramento marcado para o dia 12 de março

Após o período de inscrições, os que preencherem as vagas serão comunicados para efetuar a matrícula. As inscrições que excederem ao número de vagas serão colocadas em lista de espera.