Prefeitura divulga cursos gratuitos em parceria com IFSP na modalidade EAD

Alemão Básico, Criação de Jogos 2D, Introdução à robótica e Introdução ao desenvolvimento Web estão com 100 vagas abertas no total

Estão abertas as inscrições para cinco cursos de extensão gratuitos oferecidos pela parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o IFSP/Câmpus Votuporanga. Os cursos possuem carga horária que variam de 20 a 50 horas e serão oferecidos na modalidade EAD (Ensino à Distância), através da plataforma Teams.

Os cursos oferecidos são: Alemão Básico (40h); Criação de Jogos 2D: criatividade, raciocínio lógico e programação (20h); Introdução à robótica – Nível 1 (20h); Introdução à robótica – Nível 2 (20h); e Introdução ao desenvolvimento Web (50h).

Alemão Básico tem 20 vagas e será realizado às quartas-feiras, das 19h às 21h30, e visa promover a iniciação dos participantes no domínio da língua. O curso é voltado para comunidade em geral com Ensino Médio completo (ou em curso) e estudantes que almejam realizar intercâmbio em países de língua alemã.

Criação de Jogos 2D também tem 20 vagas disponíveis, às quintas-feiras, das 16h às 17h30, e visa dar continuidade ao curso de introdução ao pensamento computacional, fazendo uso de ferramentas computacionais para o desenvolvimento de jogos 2D que sejam apropriadas para o ensino de programação para crianças. O curso é voltado para alunos do Ensino Fundamental e Médio, com idade a partir dos 7 anos.

Introdução à robótica – Nível 1 e Nível 2 será às sextas-feiras, das 14h às 15h, e das 16h às 17h30, respectivamente, têm 20 vagas cada um, e visa introduzir os conceitos lógica de programação, raciocínio lógico e despertar para a prática de soluções de problemas. O curso faz uso ferramentas apropriadas para o ensino de programação e robótica para crianças, conhecimentos que também auxiliam no aprendizado de disciplinas como português, matemática e física, além de despertar maior interesse da criança pela escola. O curso também é voltado para alunos do Ensino Fundamental e Médio, com idade a partir dos 7 anos.

Introdução ao desenvolvimento Web será às segundas-feiras, das 18h às 19h30, e visa iniciar o desenvolvimento de aplicações web utilizando HTML, CSS e ferramentas para navegadores. Voltado para pessoas a partir de 12 anos, também tem 20 vagas abertas.

Inscrições

As inscrições estarão abertas até o dia 16 de maio, por meio do preenchimento de formulário on-line no link (http://fic.vtp.ifsp.edu.br/). Mais informações podem ser obtidas através do edital disponível em: https://vtp.ifsp.edu.br/index.php/extensao/2657-processo-seletivo-cursos-extensao-ead-2021-1.html.