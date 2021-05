Prefeitura disponibiliza pré-cadastro para agilizar atendimento na hora de tomar a vacina

Sistema foi elaborado para evitar longa espera nos postos de vacina; qualquer pessoa acima de 18 anos que reside em Votuporanga deve preencher

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga passa a disponibilizar o pré-cadastro para vacina contra a Covid-19 que deve ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos. O preenchimento dos dados neste sistema agilizará o tempo de atendimento na hora que cada cidadão for tomar a vacina, conforme o andamento do calendário da campanha de vacinação.

O sistema está disponível no site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br e irá evitar longa espera nos postos. A novidade foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente. “Além disso, esse sistema também vai auxiliar o Município a fazer uma gestão das eventuais doses de vacina remanescentes. Em situações de frascos abertos ao final do dia, os postos de vacina terão como identificar cidadãos cadastrados no sistema que estão dentro das características de público alvo do calendário atual, filtrando pela ordem de data de inscrição”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Novos públicos

Nesta sexta-feira (21/5), Votuporanga começa a vacinar pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC e pessoas com comorbidades, com 45 anos ou mais. A campanha também segue para pessoas com síndrome de down e transplantados renais de 18 a 59 anos; gestantes e mulheres que estão no período de até 45 dias pós-parto, ambas com comorbidades e acima de 18 anos; e a segunda dose para idosos com 60 anos ou mais.

As vacinas estão disponíveis nos quatro postos volantes que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Importante destacar que é necessário apresentar documentações que comprovem os critérios definidos pela campanha além de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.