Prefeitura de Votuporanga revitaliza pista de skate da Avenida 9 de Julho, conhecida como “Half”

Secretaria de Esportes e Lazer restaurou alguns obstáculos e fez algumas adequações de acordo com solicitações de skatistas que utilizam o espaço

Visando dar continuidade às melhorias e instalação de equipamentos públicos esportivos nos bairros, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, concluiu a revitalização da pista de skate localizada na praça Nozumo Abê, na Avenida 9 de Julho, conhecida como “Half”.

Segundo informações da Secretaria de Esportes e Lazer, alguns obstáculos foram restaurados e adequados de acordo com solicitações de skatistas que utilizam o espaço. “Nos reunimos com representantes dos grupos e levantamos as necessidades. A iniciativa visa manter essas áreas esportivas em perfeito estado para uso da comunidade”, disse o secretário Marcello Arenas Stringari.

O prefeito Jorge Seba visitou o local na manhã desta terça-feira (13/6), acompanhado dos secretários de Obras, Salvador Castrequini Neto, e de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e se encontrou com adeptos da modalidade. “Temos também outras pistas de skate pela cidade, o importante é manter nossos jovens em contato com o esporte. Em breve teremos um campeonato para fazer a inauguração oficial da pista”, disse o prefeito.

Monte Verde

Em maio, a Prefeitura também instalou uma nova pista de skate na Av. José Campos Lário, para moradores da região Oeste da cidade, mais precisamente no Monte Verde. Naquela obra a Prefeitura contou com recursos do Governo do Estado de São Paulo, conquistados pelos vereadores Djalma e Jezebel.