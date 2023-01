Prefeitura de Votuporanga retoma serviço de recapeamento na Avenida Prestes Maia

Etapa atual irá recuperar trechos de ruas em 25 bairros de todas as regiões da cidade; site disponibiliza relação completa

Na manhã da última terça-feira (10/1), a Prefeitura de Votuporanga retomou, na Avenida Prestes Maia, o programa de recapeamento “Asfalto Novo”. Nesta fase o serviço irá recuperar trechos de ruas em 25 bairros de todas as regiões da cidade, totalizando 140 quarteirões. Na sequência, os trabalhos seguirão para rua Amazonas, no bairro Marão.

A atual etapa teve início no fim do ano passado com a recuperação de trechos da Avenida João Gonçalves Leite, entre as Ruas João da Cruz Oliveira e José Tolentino de Souza; e também entre as Ruas Presidente Vargas e José Ramalho Matta.

Outras importantes avenidas também serão contempladas nesta etapa, são elas: Av. José Silva Melo (entre Ruas Rio Grande e Chile); Av. Antônio Alves da Silva (entre as Ruas Fábio Cavallari e Eremita Custódia Borges); Av. José Campos Lário (entre Av. Olívio Commar e Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi); Av. Olívio Commar (entre Av. José Campos Lário e Rua Eurípedes Grandizoli); Av. Brasil (entre Rua Guaporé e Av. José Marão Filho); Av. Orlando Guerra (entre Ruas Maria Edmea Blund Arroyo e Hermogenes Bruschi); Av. dos Bancários (entre Av. João Gonçalves Leite e Rua Tietê) e Av. Fortunato Targino Granja (entre Ruas Santos Dumont e Paraguai).

A atual etapa do programa “Asfalto Novo” conta com investimento de R$ 7 milhões do Governo do Estado, conquistados com apoio do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari.

“Retomamos o recape, trabalho que já vem sendo executado há algum tempo, levando nova malha viária para ruas e avenidas da cidade e assim oferecer mais segurança e fluidez no trânsito”, comenta o prefeito Jorge Seba sobre a retomada.

Etapa atual – confira quais ruas e bairros

Para saber quais ruas e bairros serão contemplados nesta etapa, a Prefeitura disponibiliza uma relação que pode ser acessada através do link http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=214

Etapas já concluídas

Outras etapas do programa “Asfalto Novo” foram executadas desde o ano passado, entre elas, 140 quarteirões em diversos bairros; outros 5,3 mil metros quadrados em trechos de ruas nos bairros Parque das Nações, Santa Luzia, Vale do Sol e Jardim Residencial Portal do Sol; e outras duas etapas que incluíram as marginais e avenida do Residencial Noroeste e bairro Monte Verde.

Etapas em planejamento

Novas etapas também estão em fase de preparação para serem iniciadas como, por exemplo, a Avenida Antônio Augusto Paes; toda a extensão da Rua Goiás; e outras diversas ruas nos bairros Park Residencial Colinas, Cecap I, Cecap II, Parque das Brisas, Estação e vários outros.