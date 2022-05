Recurso será utilizado para custeio de equipe multidisciplinar, material médico hospitalar e medicamentos conforme proposta e plano de trabalho aprovados O prefeito Jorge Seba assinou nesta terça-feira (3/5), o termo de fomento que objetiva repasse de R$ 2,6 milhões para a Santa Casa de Votuporanga no decorrer do ano de 2022. O ato foi realizado na própria instituição de saúde e acompanhado pelo provedor Carlos Roberto de Biazi. O recurso foi autorizado pela Lei Municipal nº 6844, de 12 de abril de 2022. O recurso será utilizado para custeio de equipe multidisciplinar, material médico hospitalar e medicamentos conforme proposta e plano de trabalho apresentados pela Santa Casa e aprovados pelo Município, através da Secretaria Municipal da Saúde, e pelo Conselho Municipal de Saúde. “É sempre uma honra destinar recursos para atendimentos na área da saúde. Sabemos a importância do serviço prestado pela Santa Casa nos atendimentos públicos e, juntos, unimos forças para dar continuidade neste trabalho que é referência no país todo”, disse o prefeito Jorge Seba.