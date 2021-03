Prefeitura de Votuporanga intensifica assistência social às famílias carentes durante a pandemia

Ação está sendo realizada por meio da Secretaria de Assistência Social e seguindo todos os protocolos de segurança; empresários de Votuporanga também estão se unindo, a pedido de Jorge Seba, para a doação de cestas básica

Em Votuporanga, as famílias em vulnerabilidade social contam com o apoio da Secretaria de Assistência Social com diversos serviços, benefícios, programas e projetos através de iniciativas de atendimento e acompanhamento. Alguns benefícios foram a concessão de cestas de alimentos, auxílio funeral e itens de higiene como fraldas geriátricas e absorventes, além do Programa Viva Leite. Durante a pandemia, os trabalhos foram intensificados. Neste momento, de restrição de circulação, a orientação é que a população, preferencialmente, procure o atendimento por telefone e/ou Whatsapp.

De janeiro até 25 de março, 1049 cestas de alimentos já foram concedidas, além de 2003 litros de leite e, em parceria com a Secretaria da Saúde, 642 fraldas e absorventes. Para ter direito aos benefícios, a pessoa precisa entrar em contato com alguma unidade de assistência social ou diretamente com Secretaria e fazer um agendamento, para receber a visita de um profissional, que analisará a concessão do benefício.

“Este é um momento de alerta para nossos profissionais e nossos serviços. Estamos unidos em fortalecer o adequado atendimento da população. Estamos acompanhando todos os casos de situação de vulnerabilidade social e oferecendo o suporte necessário para que as famílias enfrentem esse momento tão desafiador causado pela pandemia. Não paramos em nenhum momento, tendo em vista que a demanda tem aumentado nas últimas semanas. Em janeiro, por exemplo, no setor de benefícios foram concedidas 288 cestas de alimentos, já em março, até o dia 25, 415, praticamente o dobro”, destacou Meire Regina de Azevedo, Secretária de Assistência Social.

A visita domiciliar do profissional realizada por assistente social e psicólogo segue todos os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19. Já a pessoa beneficiária do Programa Viva Leite, deve retirar o leite na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, após as orientações do cadastramento.

A Secretaria de Assistência Social está localizada na Avenida João Gonçalves Leite, nº 4705, bairro Jardim Alvorada. O telefone é o (17) 3426 2600.

União pela solidariedade

A pedido do prefeito Jorge Seba, empresários de Votuporanga estão se unindo para a doação de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social no município. A ação segue em paralelo ao que vem sendo executado pela Secretaria de Assistência Social e busca atender, de forma ainda mais rápida, àqueles que necessitam do poder público. “Vivemos um momento muito difícil. Isso no mundo todo. Quero agradecer aos empresários que já se solidarizaram com o nosso pedido e estão comprando cestas básicas, que serão encaminhadas às famílias que necessitam e tendo a consciência que podemos fazer a diferença em nosso município”, destacou Jorge Seba.

Telefones Úteis dos Serviços da Prefeitura de Votuporanga

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: (17) 3426 2600

CONSELHO TUTELAR: (17) 98134 5442

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS: (17) 3422 2770

ACOLHIMENTO: (17) 3423 3673 / 99649 7669

CDI: (17) 3422 8641 / 99768 9117

CRAM: (17) 3423 5367 / 99649 0052

CRAS LESTE: (17) 3423 2592 / 99682 5543

CRAS NORTE: (17) 3422 4058 / 99758 8402

CRAS SUL: (17) 3421 7624 / 99632 4031

CRAS OESTE: (17) 5704 9585 / 99634 7814

CREAS: (17) 3421 6892 / 99651 5396

CCI II “Walter Guerche”: (17) 99639 2118