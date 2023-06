Prefeitura de Votuporanga faz leilão de veículos e equipamentos usados

São caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas, máquinas de costura, caixas d’água e sucatas

A Prefeitura de Votuporanga está vendendo bens inservíveis para a Municipalidade em formato de leilão on-line que está sendo realizado até o dia 12 de junho. Entre os lotes à venda estão caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas, máquinas de costura, caixas d’água, sucatas em geral, entre outros.

“São bens móveis, inservíveis, que a Prefeitura não utiliza mais. Temos muitos bens disponíveis. Assim, esses materiais que não são mais úteis para a Administração, podem ter outra finalidade para terceiros e, com isso, a Prefeitura pode arrecadar recursos para investir em demais ações públicas”, explicou a secretária da Administração, Andréa Thomé.

O edital completo pode ser acessado diretamente no site da leiloeira oficial contratada para realização do leilão:

https://www.conceitoleiloes.com.br/leilao/522/lotes

Interessados em participar do leilão, aberto para pessoas físicas ou jurídicas, deverão se cadastrar no site e oferecer seus lances para os lotes disponíveis, lembrando que o valor de cada proposta deverá observar o preço mínimo estabelecido no edital.

Nenhum lote poderá ser vendido antes das 10h do dia 12 de junho, quando se dará o fechamento dos lotes de bens. Mais informações podem ser obtidas diretamente no edital ou pelos contatos disponibilizados pela Conceito Leilões: contato@conceitoleiloes.com.br.com ou pelos telefones (11) 5512-2226 e (11) 98203-4421.

As fotos dos materiais à venda podem ser conferidas no site do leilão, mas os interessados também podem fazer a conferência pessoalmente, se houver interesse, para isso, é necessário agendar a visita através do telefone 3405-9700 ramal 9837, pelo e-mailpatrimonio@votuporanga.sp.gov.brou diretamente no setor do Patrimônio.