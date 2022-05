Prefeitura de Votuporanga e Sest Senat entregam certificados de capacitações gratuitas

Cursos são de Operador de Empilhadeira e Frentista; 31 participantes receberam a certificação

A parceria firmada entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), para realização de capacitações gratuitas na área de segurança do trabalho promoveu, na manhã desta quarta-feira (25/05) na sede da instituição do Sistema S, a entrega de 31 certificados de conclusão referentes aos cursos de Operador de Empilhadeira e de Frentista. A primeira turma contou com a participação de 15 alunos, divididos em duas turmas e o segundo foi realizado com o total de 16 pessoas.

Estiveram presentes o secretário da pasta municipal, Rodrigo Beleza; o diretor da unidade de ensino, Alan Giuseppe Cunha; e também de José Carlos Leme de Oliveira, diretor do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO).

O secretário Rodrigo Beleza lembrou que “hoje, a maior parte das empresas de médio e grande porte, oferecem vagas para operador de empilhadeira, visto que a movimentação de cargas exige cuidados especiais e o mercado de trabalho, cada vez mais aquecido, busca profissionais que tenham conhecimentos tanto práticos quanto teóricos, sobre a manutenção dos equipamentos e os cuidados que devem ser tomados para prevenir acidentes”.

Segundo Alan Cunha, “nosso diferencial é que, uma vez concluído o curso, o profissional reúne todas as competências necessárias para a operação correta de uma empilhadeira, bem como reconhece os diferentes modelos do equipamento, suas características e funções, além de conhecimentos específicos sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, conclui.

Com relação ao curso de frentista, o diretor do CTMO esclarece que “o objetivo é proporcionar ao profissional, habilidades para desempenhar de maneira eficaz e prática as funções de frentista abastecedor, apresentando as características e competências da profissão, procedimentos operacionais e de segurança na manutenção dos postos de combustível”, destaca.