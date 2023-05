Prefeitura de Votuporanga e Sest Senat divulgam novos cursos com início em junho

Disponíveis vagas para Operador de Empilhadeira; Capacitação para Frentistas; Operador de Guindaste Hidráulico Articulado; Desenvolvimento de Liderança e Mecânico Diesel – Básico

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), e o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) divulgam inscrições para novos cursos gratuitos para o mês de junho com total de 70 vagas.

Básico para Operador de Empilhadeira

Previsto para ser realizado de 20 a 22 de junho, com os módulos: Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos e as proteções específicas contra cada um deles; Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos: segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes; Procedimentos em situação de emergência e noções sobre prestação de primeiros socorros; entre outros. Para este curso são ofertadas 10 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Capacitação para Frentistas

Previsto para ser realizado de 13 a 15 de junho, com os módulos: Características da profissão; Competência pessoais e profissionais; Serviço operacional do frentista; Procedimentos de manutenção dos postos revendedores; Conferência de qualidade do produto; Riscos; Ações de prevenção e combate a incêndio. Para este curso são ofertadas 15 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado

Previsto para ser realizado de 17 a 18 de junho, com os módulos: Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos; Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Permissão de trabalho e sinalização de segurança; Procedimentos em situação de emergência; Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; Sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento; Método de trabalho seguro e operação com segurança da máquina ou equipamento. Para este curso são ofertadas 10 vagas para pessoas a partir dos 18 anos.

Desenvolvimento de Liderança

Previsto para ser realizado de 19 a 23 de junho, com os módulos: Definições, conceitos e tipos de liderança; As responsabilidades do cargo de liderança: resultados empresariais e gestão de pessoas; Desenvolvendo a habilidade na comunicação; Técnicas de negociação; e Administração de Conflitos. Para este curso são ofertadas 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos.

Mecânico Diesel – Básico

Previsto para ser realizado de 19 a 23 de junho, com os módulos: Motores de combustão interna; Componentes do Motor Diesel; Sistemas complementares do motor; Sistema Transmissão; Sistema de Suspensão/ Direção; Pneus; Eixos traseiros: Direção, Eixo dianteiro, Eixo traseiro, Diferencial; e Freios. Para este curso são ofertadas 15 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas no Sest Senat, que fica na Rua Copacabana, nº 4722, no bairro Parque Santa Felícia. De segunda a quinta-feira, o atendimento é das 7h às 18h30; na sexta-feira, das 7h às 17h30; e, no sábado, das 7h às 11h30.

O telefone para mais informações é o (17)3426-6750 ou (17)3406-1488, ramal 29.