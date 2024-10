Prefeitura de Votuporanga é destaque em Mostra de Trabalho Social em São Paulo

Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social apresentou o projeto “Participação Popular no PAIF”; 186 projetos foram inscritos e apenas 37 selecionados, incluindo nosso município

Um projeto desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social de Votuporanga sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), que visa promover um ambiente de colaboração e engajamento comunitário, foi selecionado para participar da “1ª Mostra de Experiências de Trabalho Social com Famílias da Proteção Social Básica do Estado de São Paulo”. O evento, que ocorreu nos dias 25 e 26 de setembro na capital paulista e promovido pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, contou com a presença da secretária Meire Azevedo; do chefe de departamento da Proteção Social Básica, Joaquim Marciano Ribeiro Filho; e do Educador Social, Angelo Teotonio da Costa.

O projeto, intitulado “Participação Popular no PAIF”, evidenciou a importância do trabalho coletivo e da participação popular na construção de políticas públicas eficazes com objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários, integrando população, trabalhadores, gestão e controle social. O trabalho é desenvolvido em grupos coordenados por profissionais que atuam nas unidades assistenciais da pasta municipal.

Durante a Mostra, que contou com 186 projetos inscritos e apenas 37 selecionados, incluindo o da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Votuporanga teve destaque ao ser mencionada na apresentação geral da organização do evento, através da exposição de falas de usuários, além da troca de experiência e conhecimentos dos servidores da pasta com outros profissionais de diversas cidades do estado permitindo a disseminação de práticas e a ampliação do impacto social.

A secretária Meire Azevedo destaca a importância do PAIF e da experiência em compartilhar esse trabalho na Mostra. “Foi uma experiência enriquecedora. O serviço ofertado pelo PAIF no nosso município serve como exemplo inspirador para outras localidades, demonstrando que, com engajamento e dedicação é possível promover mudanças significativas. Votuporanga também retorna com muitas ações que ampliarão estratégias na assistência social”.

A Mostra

Realizada pela Coordenadoria de Assistência Social (CAS) e pela equipe de Proteção Social Básica (PSB), a Mostra tem como objetivo valorizar e dar visibilidade à produção de conhecimento das equipes municipais de PSB no desenvolvimento das práticas de Trabalho Social com Famílias, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Além das apresentações dos projetos selecionados, a programação da Mostra contou também com rodas de conversa e palestras de especialistas.