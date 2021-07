Este ano, o FLIV volta a integrar o grupo de atividades em alusão ao aniversário da cidade; calendário também inclui ações sociais, ambientais e econômicas Votuporanga celebra em agosto 84 anos de história. Para marcar a data, a Prefeitura divulgou nesta sexta-feira (30/7) o calendário de atividades que serão promovidas durante todo o mês e que será marcado por eventos presenciais que respeitarão todas as regras de segurança previstas no Plano São Paulo de Flexibilização, com transmissão simultânea nas redes sociais @prefvotuporanga. Em 2021, o Festival Literário de Votuporanga – Fliv volta a integrar o calendário do aniversário da cidade. Com programação híbrida, um dos maiores eventos multiculturais do País será promovido de 5 a 8 de agosto e poderá ser conferido pelas redes sociais @flivotuporanga. Além do Festival, o calendário inclui apresentações culturais, entrega de melhorias e ampliações realizadas em escolas e espaços públicos, ações sociais e de desenvolvimento econômico. “Vivemos um novo momento. Aos poucos, estamos entrando no novo normal e precisamos celebrar essas conquistas, como o Plano de Retomada Econômica, que prevê diversas ações para fortalecer os negócios instalados no município, além da geração de emprego e renda”, destacou o prefeito Jorge Seba. Neste domingo (1/8), o Coral de Violas de Votuporanga abre a programação dos 84 anos, com transmissão de apresentação especial preparada para a cidade. “É um presente para a nossa população. São artistas locais sendo ainda mais valorizados pela Prefeitura de Votuporanga. Tenho certeza que todos irão se emocionar”, comentou Janaina Silva, secretária de Cultura e Turismo. Já na segunda-feira (2/8), a volta às aulas também será celebrada com a entrega de ampliação e melhorias realizadas no CEMEI “Benedita Alves de Oliveira”, em Simonsen. A cerimônia será às 8h, com presença de autoridades e convidados. A Câmara Municipal de Vereadores também participará de todos os eventos. O calendário foi elaborado pela comissão dos 84 anos de Votuporanga, formada por representantes das secretarias municipais de Governo, Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Educação, além do Fundo Social de Solidariedade, Saev Ambiental, Câmara de Vereadores de Votuporanga e Associação Comercial.