Alta nos números fez o município entrar em estado de epidemia; cidade vem registrando uma média de 30 novos casos por dia.

Com uma média de 30 novos casos por dia de dengue, Votuporanga decretou estado de epidemia da doença. Até esta segunda-feira, 4, o município, que fica a 83 km de Rio Preto, totalizou 3.040 casos e outros 1.830 em investigação.

Dois óbitos já foram confirmados pela doença no mês de março, sendo dois homens, um de 75 e outro de 59 anos, todos com comorbidades. Além destes, a Secretaria da Saúde também aguarda a confirmação de um outro óbito por parte do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos).