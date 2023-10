Prefeitura de Votuporanga afasta servidora e abre Processo Administrativo Disciplinar para apurar atitude registrada por câmeras de segurança da escola

Por determinação do prefeito Jorge Seba, a Secretaria Municipal da Educação solicitou na manhã desta quinta-feira (5/10), a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para que a Procuradoria Geral e a Corregedoria Geral do Município apurem suposto caso de agressão em escola municipal. As imagens do circuito interno de segurança também já foram disponibilizadas para as autoridades policiais.

“Determinei que a apuração ocorra com a maior urgência possível e que toda a assistência seja prestada para a família e a criança. A escola deve ser sempre um ambiente de tranquilidade e acolhimento dos nossos alunos. Todas as ações que vão contra esse princípio devem ser corrigidas e penalizadas severamente”, lamentou o prefeito Jorge Seba.

Entenda o caso

Nesta quarta-feira (4/10), a Secretaria Municipal da Educação foi informada da queda de uma criança durante as atividades escolares. Ao verificar as imagens do circuito interno de segurança, constatou-se que a queda teria sido provocada por uma Técnica em Educação. Imediatamente a profissional foi afastada das atividades, a família comunicada do fato e os primeiros atendimentos realizados. Outra medida já providenciada é o encaminhamento do caso para investigação da Procuradoria Geral do Município, através da Corregedoria, para que apure garantindo o direito a ampla defesa e determine as medidas necessárias.

Na manhã desta quinta-feira (5/10), as imagens foram disponibilizadas para a Polícia Civil. A Prefeitura de Votuporanga segue dando todo o suporte necessário para a criança e a família, além de acompanhar o processo interno de Processo Administrativo Disciplinar.

A rede municipal de ensino conta com constantes treinamentos para a capacitação de seus profissionais, além de dispositivos que contribuam para a segurança das crianças.